Trump’tan şok tweet: General Pershing gibi yapacaksın

Trump, “Amerikalı General Pershing teröristleri yakaladığında ne yaptığına bakın. 35 yıl boyunca bir daha radikal İslami terör olmaz” diyerek suçluların topluca kurşuna dizilmesini ima etti. Trump’ın sözleri doğruluğu kesin olmayan bir hikayeye dayanıyor. Buna göre “Black Jack” lakaplı General John Pershing, o dönem ABD’nin kolonisi olan Müslümanların yoğun olduğu Filipinlerin Moro adasında 1909-13 döneminde valilik yaptı. İddiaya göre, Pershing, 49 Müslüman esiri domuz kanına sürülmüş mermiyle infaz ettirdi. 50’ncisi ise olanları anlatması için serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

Trump, 2016 yılının şubat ayında Güney Carolina’da bir miting sırasında bu hikayeyi anlatmıştı. Ancak tarihçiler bu söylentiyi doğrulayan kanıtlar olmadığını söylüyor. Trump dün attığı tweet’te de “Radikal İslami terörizm ne olursa olsa durdurulmalı! Mahkemeler bize koruyucu haklarımızı vermeli. Sert olmalı!” dedi.