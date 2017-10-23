Trump’tan SDG ile işbirliği mesajı

Trump, “Ortak çalışma sonucunda güçlerimiz bütün şehri DEAŞ’tan temizledi” ifadesine yer verdi. ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti: “Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye’deki tansiyonu düşürmek için yerel güçleri destekleyeceğiz ve kalıcı barışın sağlanması için şartları genişleterek terör güçlerinin geri dönerek ortak güvenliği tehdit etmesine son vereceğiz.”

En büyük petrol sahası SDG’de

PKK/PYD’nin en büyük bileşeni olduğu SDG, Suriye’de Deyrizor vilayetindeki DEAŞ’ın kontrolündeki ülkenin en büyük petrol sahasını ele geçirdi. Deyrizor’un doğu kırsalında bulunan ve ülkenin en zengin petrol yatağı olarak bilinen El Ömer petrol sahası terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolüne geçti.