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Trump'tan sağlık sigortası için kararname

AA
13.10.2017 - 09:18 | Son Güncelleme:

Başkan Trump, selefi Barack Obama’nın sağlık sigortası sistemine (Obamacare) yeni alternatifler sunmak amacıyla başkanlık kararnamesi çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni sağlık reformunun Kongre’den geçememesi nedeniyle bazı federal sağlık sigortası kurallarının değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Trump, selefi Barack Obama’nın sağlık sigortası sistemine (Obamacare) yeni alternatifler sunmak amacıyla "Daha Düşük Maliyetli Seçeneklere Erişimi Genişletmek" başlıklı bir kararname çıkardı.

Açıklamada, "Başkan Trump, ABD sağlık hizmetleri sistemini yeniden düzenlemek amacıyla Obamacare kapsamındaki sigorta planlarına yeni alternatifler getirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürecek ve rekabeti artıracak ilk adımları öngören Başkanlık Kararnamesini imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Kararnamede, şirketlerin çalışanlarına sağlık sigortası sağlamak amacıyla gruplar oluşturmasına izin verilmesi ve Obamacare kurallarına tabi olmayan yeni sağlık sigortası planları hazırlanmasına yönelik direktifler öne çıktı.

Trump, Oval Ofis’te düzenlenen imza töreninde, Demokratların, ABD’nin sağlık sigortası sistemini 7 yıl önce Obamacare kabusunu Amerikalılara dayatarak mahvettiğini ifade etti.

İmzaladığı kararnamenin, milyonlarca insanı Obamacare'den kurtaracak ilk adımların atılmasını sağlayacağını kaydeden Trump, "Bu adımlarla, daha düşük maliyetli ve daha fazla seçenekli bir sigorta piyasasına doğru ilerliyoruz." dedi.

Trump'ın başkanlık kararnamesi, Cumhuriyetçiler tarafından "cesur" bir adım olarak değerlendirilirken, Demokratlar tarafından "Obamacare'e karşı sabotaj" olarak eleştirildi.

Uzmanlar, Trump’ın başkanlık yetkisini kullanarak değiştireceği kuralların mevcut sisteme zarar verebileceğini ancak sağlık sigortası piyasasını düzeltmekte yetersiz kalacağını öngörüyor.

Etiketler: obama sağlık sigortası
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