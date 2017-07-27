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    Trump'tan ortalığı karıştıracak Tweet

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 10:40Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 10:40

    Her açıklaması ve adımı tartışma yaratan ABD başkanı Donald Trump'ın bugün attığı bir tweet ortalığı karıştırdı. Trump'ın açıklamasının ardından yüzlerce ABD'li sokağa çıktı.

    Trump, Twitter üzerinden, “ABD hükümeti  transeksüel bireylerin ABD ordusuna alınmasını kabul etmeyecek ve buna izin vermeyecektir” yazdı. Fakat Trump’ın bu mesajı büyük bir tepki çekti.

    Trump’ın, ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın kararını iptal edeceğini açıklaması büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

    Seçim döneminde eşcinsel, lezbiyen ve transeksüellerin hakkını koruyacağını söyleyen Trump’ın bu hamlesini protesto etmek için yüzlerce insan New York ve Washington’da sokağa çıktı. Manhattan’ın popüler bölgesi Times Meydanı’na çıkan göstericiler, Trump karşıtı sloganlar attı.

    New York’un daha önce eşcinsel olduğunu açıklayan senatörü Brad Hoylman, “Bu herkes için karanlık bir gün. Bir krizdeyiz” ifadesini kullandı.

    Rand adlı düşünce kuruluşuna göre, Amerikan ordusunda 4,000 kadar cinsiyet değiştirmiş asker ve subay bulunuyor. Trump mesajında bu görevlilere ne olacağına açıklık getirmedi. Savunma Bakanlığı yetkilileri de en az 250 askerin de tercihleri yönünde cinsiyet değişikliğine gitmekte olduğunu söylüyor.

    Etiketler: Trump , ABD , LGBT
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