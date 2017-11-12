Trump'tan Kuzey Kore liderine: Ben ona 'kısa ve şişman' demiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'daki Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Zirvesi'ne katıldıktan sonra bir dizi tweet attı.

Trump, tweetlerinden birinde sosyal medya hesabından Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kendisi için kullandığı "yaşlı" ifadesine değindi.

Trump paylaşımında, "Kim Jon-Un, ben ona 'kısa ve şişman' demezken neden bana yaşlı diyerek hakaret ediyor? Onunla arkadaş olmayı denedim, belki bir gün olur" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Trump, Salı günü Güney Kore'de yaptığı açıklamada, "Bizi hafife almayın ve denemeyin. Elde ettiğiniz silahlar sizi daha güvenli bir ülke yapmıyor" demişti.



