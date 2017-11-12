Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Trump'tan Kuzey Kore liderine: Ben ona 'kısa ve şişman' demiyorum

    Trump'tan Kuzey Kore liderine: Ben ona 'kısa ve şişman' demiyorum

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 14:08 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için 'yaşlı' ifadesini kullanan Kuzey Kore lideri Kim Jong un'a resmi twitter adresinde, "Kim Jong-un, ben ona 'kısa ve şişman' demezken neden bana yaşlı diyerek hakaret ediyor?" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'daki Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Zirvesi'ne katıldıktan sonra bir dizi tweet attı.

    Trump, tweetlerinden birinde sosyal medya hesabından Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kendisi için kullandığı "yaşlı" ifadesine değindi.

    Trump paylaşımında, "Kim Jon-Un, ben ona 'kısa ve şişman' demezken neden bana yaşlı diyerek hakaret ediyor? Onunla arkadaş olmayı denedim, belki bir gün olur" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması sosyal medyada büyük ilgi çekti. 

    Trump, Salı günü Güney Kore'de yaptığı açıklamada, "Bizi hafife almayın ve denemeyin. Elde ettiğiniz silahlar sizi daha güvenli bir ülke yapmıyor" demişti.

    Etiketler: son dakika , kuzey kore , Kuzey Kore
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri