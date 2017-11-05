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    Trump’tan Kore’ye karşı Asya turu

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 01:02 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, bugün başlayan 12 günlük Asya turunda nükleer tehdit olarak gördüğü Kuzey Kore’ye karşı harekete geçilmesi için görüşmelerde bulunacak.

    Önceki gün ABD toprağı Hawaii’de 2’nci Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın düzenlediği saldırıda ölen Pearl Harbor’daki askerler anısına çelenk bırakan Trump, bugün Japonya’da temaslarda bulunacak. Trump’ın turundaki diğer ülkeler sırasıyla Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler olacak. Trump, Asya turuna çıkmadan önce Fox News’e yaptığı açıklamada “Bir problemimiz var. Onun adı Kuzey Kore. Kuzey Kore çözeceğimizi umduğum bir şey. Eğer çözmezsek bizim için pek hoş olmayacak. Hiç kimse için pek hoş olmayacak” diyerek, Pyongyang yönetimini hedefine almaya devam etti.

    Bu arada, Rus haber ajansı RIA, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump’ın gelecek hafta Vietnam’da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde Suriye üzerine bir görüşme yapabileceğini bildirdi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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