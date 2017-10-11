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    Trump'tan Kanada'ya alternatif NAFTA teklifi

    İHA
    11.10.2017 - 22:08 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau Beyaz Saray’da görüşme gerçekleştirdi. Trump, NAFTA'nın aksine Meksika olmadan Kanada’yla bir ticaret anlaşması düşünebileceğini söyledi.

    Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) görüşmelerinin arifesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek üzere Beyaz Saray’a geldi. Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau’yu Donald Trump ve eşi Melania karşıladı.

    ÇEKİLİRİZ RESTİ

    Kanada Başbakanı Trudeau ve ABD Başkanı Trump’ın görüşmesine Melanie Trump ve Sophie Gregoire Trump’da katıldı. Trump, görüşmede Meksika olmadan Kanada’yla bir ticaret anlaşması düşünebileceğini söyledi.

    ABD Başkanı Trump, daha önce NAFTA’da istediği koşullar sağlanmazsa çekilebileceğini belirtmişti.

    Etiketler: abd , trump , nafta
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