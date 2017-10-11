Trump'tan Kanada'ya alternatif NAFTA teklifi

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) görüşmelerinin arifesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek üzere Beyaz Saray’a geldi. Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau’yu Donald Trump ve eşi Melania karşıladı.

ÇEKİLİRİZ RESTİ

Kanada Başbakanı Trudeau ve ABD Başkanı Trump’ın görüşmesine Melanie Trump ve Sophie Gregoire Trump’da katıldı. Trump, görüşmede Meksika olmadan Kanada’yla bir ticaret anlaşması düşünebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, daha önce NAFTA’da istediği koşullar sağlanmazsa çekilebileceğini belirtmişti.