Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Trump'tan idam çağrısı

    Trump'tan idam çağrısı

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 14:59 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü New York kentinde düzenlenen ve 8 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırının zanlısı Sayfullo Saipov'un idam cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.

    ABD Başkanı paylaştığı Twitter mesajında, "New York teröristi, 8 kişiyi öldürüp 12 kişiyi yaraladığı için mutluydu ve hastane odasına IŞİD bayrağı asmak istediğini söyledi. İDAM CEZASI ALMALI!" dedi.

    Trump daha sonra attığı tweetlerde New York saldırganının Guantanamo'ya gönderilmesi gerektiğini ancak bunun çok uzun süreceğini söyledi. Trump, "Hızlı davranmalıyız... İDAM CEZASI" ifadelerini kullandı.

    BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre ABD'nin New York eyaletinde idam cezası yürürlükte değil. Eyalette son idam cezası 1963 yılında infaz edilmişti. Dün mahkemeye çıkarılan Özbek asıllı Sayfullo Saipov'a, 'terör saldırısı' suçlaması yöneltildi.

    29 yaşındaki Saipov, Salı günü Manhattan bölgesinde kullandığı kamyonu yayaların üzerine sürmüş ve 5'i tatildeki Arjantinli arkadaşlar olmak üzere toplamda 8 kişinin ölümüne neden olmuştu.

    Saipov daha sonra New York polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. New York Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı John Miller ise düzenlediği bir basın toplantısında "DEAŞ'ın sosyal medyada paylaştığı saldırı talimatlarını ve yöntemlerini harfiyen takip etmiş gibi gözüküyor" demişti.

    Saipov'un yakalanmasının ardından aranan bir diğer Özbek vatandaşı olan Mukhammadzoir Kadirov'un da FBI tarafından sorgulandığı ifade edildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri