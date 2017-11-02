Trump'tan idam çağrısı

ABD Başkanı paylaştığı Twitter mesajında, "New York teröristi, 8 kişiyi öldürüp 12 kişiyi yaraladığı için mutluydu ve hastane odasına IŞİD bayrağı asmak istediğini söyledi. İDAM CEZASI ALMALI!" dedi.

Trump daha sonra attığı tweetlerde New York saldırganının Guantanamo'ya gönderilmesi gerektiğini ancak bunun çok uzun süreceğini söyledi. Trump, "Hızlı davranmalıyız... İDAM CEZASI" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre ABD'nin New York eyaletinde idam cezası yürürlükte değil. Eyalette son idam cezası 1963 yılında infaz edilmişti. Dün mahkemeye çıkarılan Özbek asıllı Sayfullo Saipov'a, 'terör saldırısı' suçlaması yöneltildi.

29 yaşındaki Saipov, Salı günü Manhattan bölgesinde kullandığı kamyonu yayaların üzerine sürmüş ve 5'i tatildeki Arjantinli arkadaşlar olmak üzere toplamda 8 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Saipov daha sonra New York polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. New York Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı John Miller ise düzenlediği bir basın toplantısında "DEAŞ'ın sosyal medyada paylaştığı saldırı talimatlarını ve yöntemlerini harfiyen takip etmiş gibi gözüküyor" demişti.

Saipov'un yakalanmasının ardından aranan bir diğer Özbek vatandaşı olan Mukhammadzoir Kadirov'un da FBI tarafından sorgulandığı ifade edildi.