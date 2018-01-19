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    Trump'tan hükümetin "kapanmaması" için son hamle

    WASHINGTON (AA)
    19.01.2018 - 23:11 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump’ın federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle bu gece kapanmasını önlemek için Demokrat lider Chuck Schumer ile görüşeceği bildirildi.

    ABD basınında çıkan haberlere göre, Trump, Senato Azınlık Lideri Schumer’ı telefonla arayarak Beyaz Saray’a davet etti. Schumer'ın bu davet üzerine Beyaz Saray'a doğru yola çıktığı kaydedildi. 

    İkilinin federal hükümetin bu gece kapanmaması için son kez müzakere edeceği görüşmeden çıkacak sonuç, hem Amerikan halkı hem de piyasalar için büyük önem taşıyor. 

    Schumer liderliğindeki Demokrat senatörler, federal hükümetin hizmetlerini 16 Şubat’a kadar finanse edecek dördüncü geçici bütçe tasarısını, ülkeye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programının kalıcı hale getirilmesi şartıyla destekleyeceklerini açıklamıştı.

    Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray ise geçici bütçe tasarısını, geniş kapsamlı bir göçmenlik düzenlemesiyle ele almak istedikleri DACA programı konusunda taviz vermeden geçirmek istiyor. 

    Trump yönetiminin, Demokratları bütçe tasarısını desteklemeye ikna etmeye çalışmasının nedeni, Cumhuriyetçilerin tasarıyı Senato'dan geçirmek için gerekli olan 60 "evet" oyuna sahip olmaması. 100 sandalyeli Senato'da 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor.

    Eğer, taraflar anlaşmaya varamaz ve geçici bütçe tasarısı Kongre’den en geç bu gece yerel saatle 23.59'a kadar geçmezse, 320 milyonu aşkın Amerikalıya hizmet veren federal hükümet, bütçe yetersizliği nedeniyle 13'üncü kez geçici olarak kapanacak.

     

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    Etiketler: Chuck Schumer
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