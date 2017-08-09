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    Trump'tan çok sert Kuzey Kore açıklaması

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 15:06Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 15:41

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile yaşanan krizin üzerine, ABD başkanı olarak verdiği ilk emrin 'nükleer silahların' yenilernmesi ve modernize edilmesi olduğunu söyledi. Trump, ABD'nin nükleer silahlarının tarihte hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump,Kuzey Kore'ye ülkesini tehdit etmemesi için yaptığı uyarının ardından, Amerikan nükleer silah varlığının her zamankiden daha
    güçlü olduğunu söyledi.

    Trump, bu silahların kullanılmasına gerek olmayacağı umudunu da belirtti. Trump Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı. 

    "Başkan olarak verdiğim ilk emir, nükleer silah depomuzun yenilenmesi ve modernize edilmesi emriydi. Silah depomuz şimdi eskisinden çok daha güçlü.
    "Umarım ki bu gücü kullanmamız hiçbir zaman gerekmez; ama dünyanın en güçlü ülkesi olmadığımız bir zaman asla olmayacak."

    Başkan Trump, dün gece Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine devam etmesi durumunda ABD'nin buna 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceğini söyleyerek sert bir açıklama yapmıştı. Pyongyang yönetimi ise Trump'ın açıklamasının karşısında geri adım atmayarak Guam Adası'nı füzeyle vurmak için plan hazırladığını açıklamıştı. 

    Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füzelerin fırlatılması için yeni bir planın hazırlandığını ifade etti. Kuzey Kore'nin Guam açıklarına fırlatmayı hedeflediği füzelerin Hwasong -12 model olduğu de ifade edildi.

    Trumptan çok sert Kuzey Kore açıklaması

    Kuzey Kore'nin vurmakla tehdit ettiği Guam Adası...

    TRUMP NE DEMİŞTİ?

    ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti. Trump, "Kuzey Kore'nin kendi iyiliği için ABD'ye yönelik daha fazla tehditte bulunmaması gerekiyor. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir gazap ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklar." diye konuşmuştu.

    'TRUMP, KİM YONG-UN'UN ANLADIĞI DİLDEN KONUŞUYOR'

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ‘diplomatik dil'den anlamadığını belirterek, "Trump, Kuzey Kore'ye Kim Kong-un'un anlayacağı dilden güçlü bir mesaj yolluyor" dedi.

    Tillerson, Kuzey Kore'nin saldırmakla tehdit ettiği Pasifik adası Guam'a giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik son açıklamalarını değerlendiren Tillerson, "Yani bence Başkan, Kuzey Kore'ye Kim Jong-un'un anlayacağı dilden güçlü bir mesaj yolluyor. Çünkü diplomatik dilden anlıyor gibi görünmüyor" dedi.

     

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    Etiketler: ABD , Kuzey Kore , KORE
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