Trump'tan Çin'e Kuzey Kore konusunda çok sıkı çalışma çağrısı

Trump ayrıca, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret açığı konusunda Pekin'i Amerika'dan çıkar sağlamakla suçlamayacağını da vurguladı.

Trump bu açıklamaları, Pekin'de iş dünyasından isimlerin katıldığı bir forumda yaptı. İki lider daha önce görkemli bir karşılama töreninin ardından görüşmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin bölgedeki tehditleriyle nasıl başa çıkılacağı Trump'un gündeminin birinci sırasındaydı. Çin, Pyongyang yönetiminin ana ekonomik müttefiki.

Bu arada, Trump ve Şi, ABD Başkanı'nın ziyareti sırasında iki ülke arasında 250 milyar dolarlık anlaşma imzanlandığını açıkladı.

Trump beş ülkeyi kapsayan Asya gezisinde daha önce Kuzey Kore'ye nükleer programına son vermesi için anlaşma çağrısında bulunurken, "Bizi sınamayın" diyerek Kuzey Kore'yi ABD ve dünyaya karşı daha fazla provokasyona girişmemesi konusunda uyardı. Trump ayrıca Çin'e Kuzy Kore'yle ilişkilerini gözden geçirmesi ve baskıyı arttırması çağrısı yaptı. Çin ise elinden geleni yaptığını ve BM ambargolarını tam anlamıyla uyguladığını söylüyor.

TRUMP'IN ÇİN'DEN TWEETLERİ

ABD başkanı daha sonra iş dünyasından isimlerle görüşecek ve resmi bir akşam yemeğine katılacak.

Trump, Pekin'de büyük ve görkemli bir karşılama töreniyle ağırlanırken, bunun için iki kez Tweet atarak Çin liderine teşekkür etti.

ABD Başkanı Twitter'ın yasak olduğu Çin'den şu ana dek dört kere tweet attı. Daha önce bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın "ne isterse onu tweet atacağını" söylemişti.

Trump Asya gezisine Çin'den sonra Vietnam ve Filipinler ile devam edecek.