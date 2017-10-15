Trump'tan büyük gaf! 'Kendi kendine konuştu...'

Başkent Washington'da önceki gün muhafazakar siyasi ve aktivistlerin katıldığı Values Voter Summit'te konuşan ve felaketten etkilenen bölgelere yaptığı yardımlardan bahseden Trump "Teksas'a, Florida'ya, Louisiana'ya ve Porto Riko'ya gittim. Virgin Adaları'nın başkanıyla görüştüm" dedi.

Virgin Adaları'nın ABD'ye bağlı, dolayısıyla başkanının da Trump olduğu düşünüldüğünde ise bu ifadeler tuhaf karşılandı.

Konuşmasının devamında bu bilgide ısrar eden ve Virgin Adaları Valisi Kenneth Mapp'ten yine 'başkan' diye söz eden Trump "Biz tek bir ulusuz. Hepimiz incindik ama birlikte umut ediyoruz ve birlikte iyileşiyoruz. Virgin Adaları ve Virgin Adaları Başkanı, bu insanlar harika insanlar, çok acı çektiler, biz de onların yanında olacağız" diye konuştu.

Öte yandan, Sputnik'in aktardığına göre Beyaz Saray'ın yayınladığı konuşma metninde 'Virgin Adaları Başkanı' ifadesi 'Virgin Adaları Valisi' olarak düzeltildiği görüldü. Felaket bölgeleri konusunda duyarsız kalmakla eleştirilen Trump, Porto Riko'ya neden yeterince yardım edemediğini anlatırken de alay konusu olmuştu.