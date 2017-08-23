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    Trump’tan Afganistan U dönüşü

    Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
    23 Ağustos 2017 - 00:40Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 00:40

    SEÇİM kampanyasında Afganistan’daki Amerikan askerlerinin çekilmesini savunan ABD Başkanı Donald Trump, önceki akşam Fort Myer üssünde yaptığı konuşmada çark etti.

    Trump, Afganistan’dan aceleci bir çekilmenin teröristlere alan açacağını söyledi. ABD Başkanı, “Bugünden itibaren stratejimizi muğlak takvimler değil sahadaki koşullar belirleyecek. Askeri operasyonları ne zaman başlatıp ne zaman bitireceğimizi ilan etmek ABD için aksi istikamette sonuçlar doğruyor. Asker sayısını ya da planlarımızın içeriğini konuşmayacağız” dedi. Diplomatik kaynaklar ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un 4 bin yeni Amerikan askerinin gönderilmesini önerdiğini söyledi. Trump, Pakistan’a da keskin mesajlar verdi. ABD Başkanı, “Pakistan’ın Taliban ve diğer terör örgütlerine güvenli alan sağlıyor olmasına sessiz kalmaya artık devam edemeyiz” dedi. Afganistan yönetimi, Trump’ın açıklamasını memnuniyetle karşılarken, Taliban, ABD liderine “Afganistan bu süpergüç için bir başka mezarlık olacak” diye karşılık verdi.

    ABD’DEN ‘MISIR’ KARARI

    Öte yandan ABD’nin, insan haklarına saygı ve demokratik normlarda gelişme göstermediği gerekçesiyle Mısır’a yapacağı 95.7 milyon dolarlık yardımı vermeyeceği, 195 milyon dolarlık askeri yardımı ise geciktireceği öne sürüldü. Washington, mayısta sivil toplum kuruluşlarını kısıtlayan bir yasa çıkaran Abdülfettah Sisi yönetimine tepki göstermişti. Reuters’ın haberine ilişkin resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , afganistan , trump
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