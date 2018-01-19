Trump’lı ABD dibe vurdu

GALLUP’un yaptığı Küresel Liderlik anketinde ABD’nin, Donald Trump’ın başkanlığında ciddi ölçüde destek kaybettiği görüldü. Ankete göre ABD Başkanı Barack Obama döneminde Amerikan yönetiminin yaptıklarına dünya kamuoyunun verdiği onay yüzde 48’iken, Trump’la geçen 1 yılın sonunda yüzde 30’a indi. Bu, 2007’den beri yapılan küresel liderlik anketinde ABD yönetiminin aldığı en düşük onay yüzdesi oldu. ABD’nin eski başkanlarından George W. Bush, iktidarının son yılında yüzde 34’lük desteğe sahipti, Trump başkanlık koltuğundaki daha ilk yılından onun da altında kaldı.

Ankette tersinden sorulan soruda da dünya çapında Amerikan hükümetine duyulan antipatinin yükseldiği ve yüzde 43’e vardığı görüldü. Gallup’un yöneticisi Jon Clifton, anketin girişinde yazdığı makalede bu duruma dikkat çekti. Clifton, “Bu yıl trendlerimizde önemli bir değişim gözüktü” derken, Barack Obama’nın ABD Başkanı olmasının ardından dünya genelinde Amerikan yönetimine verilen onayın yüzde 15 yükseldiğini hatırlattı. Anketteki sonuçlar şöyle:

KÜRESEL LİDER ALMANYA

- Küresel lider olarak ABD’nin yerini Almanya aldı. Almanya’nın liderliği yüzde 41 oranında destek buldu. ABD, sadece birinciliği değil ikinciliği de kaptırdı. Çin, dış politikasıyla ABD’den daha çok destek alarak ankete katılanların yüzde 31’inin onayını aldı. ABD üçüncü sırada gelirken üç puan gerisinde yüzde 27 ile Rusya yer aldı.

-134 ülke üzerinden yapılan araştırmada 65 ülkede Amerikan hükümetine destek yüzde 10 ve üzerinde düşüş gösterdi. En büyük düşüşler ABD’nin yakın müttefikleri Batı Avrupa ülkelerinde, Avustralya’da ve Latin Amerika’da görüldü. Almanya’da yüzde 21, Fransa’da yüzde 28 ve İngiltere’de yüzde 26’lık düşüş oldu.

-Sadece 4 ülkede Amerikan liderliğine verilen onay yüzde 10 ve üzeri artış gösterdi. Bunlar İsrail, Belarus, Makedonya ve Liberya oldu. Rusya’da da Trump döneminde Obama’ya kıyasla ABD’nin liderlik rolüne onay yüzde 6 arttı.

TÜRKLER DE TRUMP’A OLUMSUZ

Türkiye’de ABD’nin rolü konusundaki görüş Trump döneminde çok büyük bir değişim göstermese de Obama dönemine kıyasla olumsuza kaydı. Türk katılımcıların yüzde 59’u ABD’nin çizgisini onaylamadıklarını ifade etti. Bu oran Obama döneminde de yüzde 57’ydi.

‘ÖNCE AMERİKA’ POLİTİKASINA TEPKİ

Araştırmada Trump’ın ‘America First’ (Önce Amerika) yaklaşımının başarısız mı yoksa başarılı mı olduğunu söylemek için çok erken olduğu ancak ABD’nin ortaklıklarının ve ittifaklarının potansiyel bir risk taşıdığı belirtildi.

- Anketteki değerlendirme bölümünde Trump’ın Amerikan çıkarlarını gözettiğini söyleyerek uluslararası anlaşmalara karşı aldığı olumsuz tavra dikkat çekildi. Trump’ın, Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’ndan, Paris İklim Değişikliği Anlaşması’ndan çekilmesinin, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’ndan (NAFTA) ayrılma tehdidinde bulunmasının ve Meksika sınırına duvar örme planında masrafı Meksika’nın ödemesinde ısrar etmesinin tepki çektiği not düşüldü.

- Ankette İsraillilerin, Amerikan politikalarına verdiği destek yüzde 67 ile bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artış gösterdi. Anket, Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasından önce yapılmış olsa da Trump’ın seçim kampanyasındaki Kudüs vaadinin ve İsrail ile kurduğu yakın ilişkilerin İsrail halkını olumlu etkilediği yargısına varıldı.

BAŞKAN ‘YALAN HABER ÖDÜLLERİ’Nİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından ‘yalan haber ödüllerinin’ kazananlarını açıkladı. Cumhuriyetçi Parti’nin tarafından yayınlanan listenin başında, Trump’ın adeta savaş halinde olduğu ABD basınının önde gelen kurumları ve gazetecileri yer alıyor. Listenin başında New York Times gazetesinde köşe yazan ekonomist Paul Krugman bulunuyor. Trump’ın hedefindeki diğer haber kuruluşları arasında ise ABC, CNN, Time ve The Washington Post yer alıyor.

Yayımlanan listenin açıklamasında, 2017 yılının ‘çarpık haber üretimiyle’ geçtiği belirtilirken çalışmalara göre medyada Trump ile ilgili çıkan haberlerin yüzde 90’ının olumsuz olduğu öne sürüldü. Washington Post’a göre Paul Krugman, Donald Trump’ın seçimleri kazandığı gün ‘ABD ekonomisinin bir daha asla toplanamayacağını’ yazmıştı. Krugman üç gün sonra ise yorumunu gözden geçirip “büyük bir bütçe açığıyla ekonominin kısa süreli bir güçlenme yaşayabileceğini” belirtmişti.