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    Trump’la ilgili şok iddia: Adamımızı tepeye yerleştirdik

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 12:03 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump’ın toplatmak için avukatları aracılığıyla başvuru yaptığı gazeteci Michael Wolff’un kaleme aldığı ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ (Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Saray’ı) adlı kitap 9 Ocak yerine bugün piyasaya sürüldü.

    Trump’ın kitabı engelleme hamlesi aksi sonuç verirken, kitaptan yeni bilgiler de basına yansıdı. Bunlardan dikkat çekenlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’daki iktidar mücadelesine dahil olmasıyla ilgili.

    Trump’la ilgili şok iddia: Adamımızı tepeye yerleştirdik
    Donald Trump ve Suudi Kralı Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed.

    Suudi Arabistan Kralı Selman, Haziran ayında Veliath Prens yani kendisinin yerine gelecek kişi olarak yeğeni Muhammed bin Nayef yerine oğlu Muhammed bin Selman’ı atadı. Wolff’un kitaptaki iddiasına göre Trump, bu değişiklikle ilgili “Adamımızı tepeye yerleştirdik” ifadesini kullandı. Kasım ayında Veliath Prens Muhammed bin Selman, ülke genelinde büyük bir operasyon dalgası başlattı ve yüzlerce prens, iş adamı ve bürokratı gözaltına aldırdı.

    DAMATTAN KRİTİK ZİYARET

    Bu gözaltı furyasından kısa süre önce ise ekim ayında ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu konusundaki danışmanı ve damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Washington Post'un haberine göre o dönem Kushner ve Veliath Prens Muhammed sabahın ilk saatlerine kadar birlikte 'strateji planlamıştı'.

    Trump’la ilgili şok iddia: Adamımızı tepeye yerleştirdik
    Veliaht Prens Muhammed, Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump.

    TRUMP'TAN SUUDİLERE DESTEK

    Donald Trump da Suudi zenginler ve kraliyet üyeleri Suudi başkenti Riyad’daki Ritz-Carlton Oteli’nde gözaltında tutulurken, Twitter’dan operasyonlara destek verdiğini ilan etmişti. Trump, "Kral Selman ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi'ne büyük güven duyuyorum. Ne yaptıklarını tam anlamıyla biliyorlar" diye yazmıştı. Trump, Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'e yönelik askeri operasyonuna da destek veriyor. Suudilerin ambargo uyguladığı Katar da bu ülkenin 'radikal ideolojilere' destek verdiğini iddia eden Trump'ın eleştiri okları altındaki ülkelerden biri. 

     

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