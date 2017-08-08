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    Trump'ın yardımcısı: ‘İddialar saçma ve gülünç’

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 00:00Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 00:00

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2020 yılındaki seçimlerde başkanlığa aday olmayı planladığı yönündeki iddiaları yalanladı. New York Times gazetesinde yayımlanan, çeşitli kaynaklara dayandırılan makalede, ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek seçimlerde tekrar aday olamayacağını varsayan bazı Cumhuriyetçilerin “gölge kampanya” yürüttüğü ileri sürüldü.

    Makalede, “bağımsız seçmen grubu yarattığı” öne sürülen Pence’in, Trump’ın aday olmaması halinde 2020’de başkanlık için yarışmak istediği belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Pence ise bu iddiaları yalanlayarak, “Bu haber, Trump yönetiminde ayrılık yaratma girişimidir. Bu makaledeki iddialar kesinlikle yalandır” ifadesini kullandı. Bu tür yalan haberlerin, kendilerini, Trump’ın gündemini ilerletmeye ve onun 2020 yılında yeniden seçildiğini görmeye odaklanmaktan alıkoyamacağını vurgulayan Pence, “Bunun dışında herhangi bir önerme gülünç ve absürt” değerlendirmesini yaptı. Beyaz Saray danışmanlarından Kellyanne Conway de “Başkan Yardımcısı Pence’in 2020 için hazır olduğu kesinlikle doğru ama yeniden başkan yardımcısı seçilmek için” diye konuştu.

    Etiketler: abd , gazetehaberleri , trump
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