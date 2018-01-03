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    Trump'ın yardım kesme tehdidine Filistin'den sert yanıt!

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

    Filistin Yasama Konseyi üyesi Hanan Aşravi, ABD Başkanı Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı 'yardımları kesme' tehdidine yanıt verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Washington'ın Filistin yönetimine yıllık 300 milyon dolardan fazla yaptığı ekonomik yardımı kesebileceği yönündeki açıklamasına Filistin'den yanıt geldi.

    'TRUMP BİZİ SABOTE ETTİ'

    Filistin Yasama Konseyi üyesi Hanan Aşravi yaptığı açıklamada 'Bize şantaj yapamayacaklar. Başkan Trump bizim barış, özgürlük ve adalet arayışımızı sabote etti" dedi.

    'KENDİ SORUMSUZ EYLEMLERİNİN SONUÇLARI İÇİN FİLİSTİN'İ SUÇLAMAYA CÜRET EDİYOR'

    Aşravi açıklamasının devamında " Şimdi de (Trump) kendi sorumsuz eylemlerinin sonuçları için Filistin'i suçlamaya cüret ediyor" ifadelerini kullandı.

    Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir hiç uğruna milyarlarca dolar ödediğimiz ülke sadece Pakistan değil, birçok ülke var. Örneğin Filistinlilere bir yılda yüzlerce milyon dolar ödüyoruz ve karşılığında hiç saygı görmüyoruz. Uzun süredir gecikmiş barış anlaşmasını İsrail ile müzakere etmek bile istemiyorlar. Müzakerenin en zor kısmı olan Kudüs kısmını tartışma dışı bıraktık; (aksi durumda) İsrail'in bunun için daha fazla bedel ödemesi gerekecekti. Halbuki artık barışı konuşmak istemeyen Filistinlilere neden gelecekte de bu büyük miktarlardaki ödemeleri yapmamız gereksin?" değerlendirmesini yapmıştı.

    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuyla ilgili açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar (BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna-UNRWA) yardımları yapmayacağız" ifadesini kullanmıştı.

     

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