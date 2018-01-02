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    Trump’ın tweet’ine Pakistan’dan tepki

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

    PAKİSTAN, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İslamabad yönetimini “teröristlere güvenli bölge sağlamakla” suçladığı tweet’inin ardından ABD’nin İslamabad Büyükelçisi David Hale’yi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Büyükelçiye  Trump’ın Pakistan’ı suçlayan açıklamasından duyulan rahatsızlık iletildi.

    Trump, “ABD, aptal gibi Pakistan’a 15 yılda 33 milyar dolardan fazla verdi, karşılığında bize yalandan başka bir şey vermediler, liderlerimizi aptal sandılar. Afganistan’da peşine düştüğümüz teröristlere güvenli bölge sağladılar” diye yazmıştı. Pakistan ise terör örgütü El Kaide’nin ortadan kaldırılması için ABD’ye yardım ettiğini belirterek, “karşılığında hakaret ve güvensizlik” gördüğünü kaydetti.

    ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de dün Washington’ın Pakistan’a yapacağı 255 milyon dolar para yardımı keseceğini açıklarken, “Pakistan yıllardır ikili oynuyor” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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