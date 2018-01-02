Trump’ın tweet’ine Pakistan’dan tepki

Trump, “ABD, aptal gibi Pakistan’a 15 yılda 33 milyar dolardan fazla verdi, karşılığında bize yalandan başka bir şey vermediler, liderlerimizi aptal sandılar. Afganistan’da peşine düştüğümüz teröristlere güvenli bölge sağladılar” diye yazmıştı. Pakistan ise terör örgütü El Kaide’nin ortadan kaldırılması için ABD’ye yardım ettiğini belirterek, “karşılığında hakaret ve güvensizlik” gördüğünü kaydetti.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de dün Washington’ın Pakistan’a yapacağı 255 milyon dolar para yardımı keseceğini açıklarken, “Pakistan yıllardır ikili oynuyor” dedi.