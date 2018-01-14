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    ‘Trump’ın sağlığı mükemmel’

    Hürriyet Haber
    14.01.2018 - 00:51 | Son Güncelleme:

    Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Ronny Jackson’ın sağlık kontrolü açıklamasını yayınladı. Açıklamada “Başkanın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ndeki muayenesi mükemmel geçti” denildi.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk resmi sağlık muayenesinin sonuçlarının “mükemmel” olduğu bildirildi. Beyaz Saray’daki bir yılına ilişkin henüz yayımlanan ve Michael Wolff tarafından kaleme alınan “Gazap ve Öfke” başlıklı kitapta akli sağlığının iyi olmadığının iddia edilmesi üzerine Trump ilk kez ‘başkanlık muayenesi’nden geçti. Virginia eyaletinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ndeki muayenenin ardından Dr. Ronny Jackson yazılı olarak kısa bir açıklama yaptı.

    SALI AÇIKLANACAK 

    Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada Dr. Jackson, “Başkanın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ndeki muayenesi mükemmel geçti. Başkanın sağlığı mükemmel ve salı günü muayenenin bazı detayları hakkında brifing vermeyi dört gözle bekliyorum” dedi. Trump’ın hangi konularda muayene olduğu bilinmiyor ancak fizyolojik sağlığından ziyade psikolojik sağlığının incelenmesi gerektiği tartışılıyor.

    ÇOK PİŞMİŞ BİFTEK

    Wolff’un Gazap ve Öfke kitabında Trump’ın zehirlenmekten korktuğu için genellikle fast-food zinciri McDonalds’tan hamburger sipariş ettirdiği yazıyor. Amerikan medyasına göre Trump’ın hamburgerin yanı sıra pizza ile çok pişmiş biftek de yediği ve bir öğünde iki porsiyon tatlı tükettiği iddia ediliyor. Beyaz Saray muayeneye ilişkin bulguların tamamını duyurmak zorunda değil ancak Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders eski başkanların paylaştığı sonuçların aynısını yayımlayacaklarını ifade etmişti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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