‘Trump’ın ruh sağlığı daha da kötüleşecek’

CNN televizyonu ve Politico dergisinin haberine göre, 5-6 Aralık tarihlerinde bu grup Yale Üniversitesi Psikiyatri bölümünden Prof. Bandy Lee ile bir araya geldi. Lee, yaptığı açıklamada “Vekiller, Başkan’ın ruhsal istikrarsızlığının ulus için yarattığı tehlikelerden endişeli olduklarını belirtti. Trump’ın durumu daha da kötüleşecek ve başkanlığın getirdiği baskılarla kontrol edilemez hale gelecek” dedi. Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders, Trump’ın ruh sağlığına yönelik açıklamaları ‘utanç verici’ ve ‘gülünç’ diye değerlendirdi. Sözcü, “Trump sağlıklı olmasaydı, orada oturamaz ve Cumhuriyeçi Parti’nin şimdiye kadar gördüğü en nitelikli adayları mağlup edemezdi” açıklamasını yaptı.