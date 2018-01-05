Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>‘Trump’ın ruh sağlığı daha da kötüleşecek’

    ‘Trump’ın ruh sağlığı daha da kötüleşecek’

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 23:33 | Son Güncelleme:

    ABD Kongresi’nde çoğunluğu Demokrat Partili üyelerden ve bir Cumhuriyetçi senatörden oluşan bir grup, Başkan Trump’ın ruh sağlığından endişe duyduklarını belirterek, uzman değerlendirmesine başvurdu.

    CNN televizyonu ve Politico dergisinin haberine göre, 5-6 Aralık tarihlerinde bu grup Yale Üniversitesi Psikiyatri bölümünden Prof. Bandy Lee ile bir araya geldi. Lee, yaptığı açıklamada “Vekiller, Başkan’ın ruhsal istikrarsızlığının ulus için yarattığı tehlikelerden endişeli olduklarını belirtti. Trump’ın durumu daha da kötüleşecek ve başkanlığın getirdiği baskılarla kontrol edilemez hale gelecek” dedi. Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders, Trump’ın ruh sağlığına yönelik açıklamaları ‘utanç verici’ ve ‘gülünç’ diye değerlendirdi. Sözcü, “Trump sağlıklı olmasaydı, orada oturamaz ve Cumhuriyeçi Parti’nin şimdiye kadar gördüğü en nitelikli adayları mağlup edemezdi” açıklamasını yaptı.

    Etiketler: ABD , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri