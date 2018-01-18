Trump’ın özel doktoru konuştu: Genleri inanılmaz

SIRA dışı tarzı ve sosyal medyayı sansasyonel şekilde kullandığı için siyasi rakipleri tarafından sağlığı giderek daha fazla sorgulanan ABD Başkanı Donald Trump’ın durumuyla ilgili detaylı açıklama önceki gün geldi. 71 yaşındaki ABD Başkanı’nın özel doktoru Tuğamiral Ronny Jackson, Beyaz Saray’da Donald Trump’ın sağlık durumuyla ilgili detayları paylaştı. Dr. Jackson, “Tüm veriler Başkan’ın sağlıklı olduğunu ve başkanlığı süresince de böyle kalacağını gösteriyor. İnanılmaz genleri var ve bu, tanrı vergisi” ifadelerini kullandı.

BİLİŞSEL TEST YAPTIRDI: Özel doktor, Donald Trump’a, Başkan’ın kendi isteği üzerine bunama gibi zihinsel rahatsızlıkların ölçüldüğü (Montreal Bilişsel Değerlendirme-MoCA) bir bilişsel test de uyguladığını kaydetti. Başkan’ın bu uygulamada 30 üzerinden 30 puan aldığını söyleyen Dr. Jackson, Trump’ın bilişsel test performansının mükemmel olduğunu ifade etti. Trump’ın genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyleyen Jackson kendisine, “Başkan’a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim” dedi. Pek spor yapmadığı bilinen Trump’ın zehirlenme korkusu nedeniyle hamburger ile beslenmeyi tercih ettiği iddia edilmişti.

OBEZLİĞE RAMAK KALDI: Dr. Jackson, Trump’ın sağlık durumuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence gelecek yıl boyunca makul hedef, 4 ila 6 kilo vermesidir. Diyet ve egzersiz konularında bolca konuştuk. Diyet kısmını egzersize göre daha heyecan verici buluyor. Ama ikisini de yerine getireceğiz” dedi. Başkan Donald Trump’ın vücut kitle indeksi 29.9 olarak ölçüldü. Bu, 30’un üstünde çıkmadığı için Başkan Trump, obez olarak sınıflandırılmadı.

İŞTE SAĞLIK VERİLERİ

Boy: 1.90 metre

Kilo: 108.4 kg

Vücut kitle endeksi: 29.9

İstirahat kalp hızı: Dakikada 68

Tansiyon: 122/74

Kolesterol: 223

Kan şekeri: 89

Aldığı ilaçlar: Kolesterol ilacı, aspirin, rosacea cilt hastalığı için antibiyotik, kelliğe karşı bir ilaç.

KİLOSU ALAY KONUSU OLDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın 108.4 olarak açıklanan kilosu sosyal medyada alay konusu oldu. Çoğu kişi Başkan’ın daha kilolu olduğunu ve bunu sakladığını ileri sürdü. Twitter’da “bel çevresi daha kalın” anlamına gelen “#Girther” adlı bir kampanya başlatıldı. “Guardians of Galaxy” adlı filmin yönetmeni James Gunn, bir tartıya çıktığı takdirde Trump’ın seçeceği bir hayır kuruluşuna 100 bin dolar (381 bin TL) bağışlayacağını söyledi.

TRUMP’A BUNLAR SORULDU

Ziad Nasreddin adlı Kanadalı bir nöroloğun geliştirdiği MoCa testinde puanlamanın 30 üzerinden 26 ve üzeri çıkması kişinin bilişsel fonksiyonlarının normal olduğu anlamına geliyor. Bu test Alzheimer ve bunama gibi hastalıkların tespitinde kullanılıyor. Bir sayfalık kısa sorulardan oluşan test, hafızanın durumunu, konsantrasyonu, dil ve hesaplama yeteneğini ölçüyor. Testte “tren ile bisiklet arasındaki ortak noktayı bulmak” ile “deve, su aygırı ve aslan gibi canlılardan oluşan üç hayvanı tanımlamak” gibi sorular yer alıyor.

Bilgi notu: ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçmişti. Kontrol 4 saat kadar sürmüştü.