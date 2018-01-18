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    Trump'ın oğlunun sözleri sosyal medyayı çalkaladı! 'Babam sadece doların yeşilini görür'

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 14:47 | Son Güncelleme:

    Göçmen veren Haiti, El Salvador ve Afrika ülkeleri için 'b.k çukuru' dediği iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump ırkçılıkla suçlanırken oğlu Eric Trump ''Babam ırkçı olamaz. O sadece doların yeşil rengini görür'' açıklamasını getirdi.

    Eric Trump'ın babasını ırkçılık suçlamalarından korumak için yaptığı açıklamalar sosyal medyayı yıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci oğlu, 'Fox & Friends' isimli TV programında, babasına yöneltilen ırkçılık suçlamalarını 'tümüyle saçmalık' diye reddederken şu gerekçeyi sundu:

    ''Benim babam tek bir renk görür: Yeşil. Tek umursadığı budur. Sadece ekonomiyi önemser. Tamam mı, ırka bakmaz.''
    Trump'tan ''Tüm hayatım boyunca tanıdığım en ırkçı olmayan insan'' diye söz eden oğlu, babasının kanserin tedavisini bulsa bile muhalifleri tarafından şeytanlaştırılmaya devam edeceğini, bunun çok üzücü bir şey olduğunu savundu.
    Böylece babasıyla ilgili Twitter'da yeni bir dalga geçme fırtınası da başlattı.

    Trump'ın sadece yeşil rengi görüyor olmasına Muppet Show'un kurbağası Kermit dönüp bakış fırlattı. ​Trump'ın kendisini akıl ve fiziksel sağlık kontrolünden geçiren Beyaz Saray doktorundan tam not almasına atıfla ''Anlaşılan sağlık kontrolünde renk körlüğü testi yapılmamış'' denildi.

    ​''Kendi parasından başka bir şey umurunda değil'' diyenler oldu. ​Hakkındaki iflas, çalışanların ücretlerini ödememe ve vergi ödememe suçlamalarına atıfla ''Yeşili de pek iyi göremiyor olsa gerek'' yorumunda bulunuldu.

    ​''Oğlu sonunda gerçeği itiraf etti: Paradan başka bir şey babasının umuruda değil'' saptaması yapıldı.

    ​Konuya uygun bir görsel bulundu.
    Trump ailesini, Will Ferrell'ın başrolünde olduğu 'Kayıp Ada — Land of the Lost' filmindeki yeşil yaratıklara benzetenler de çıktı.

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