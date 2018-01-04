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    Trump'ın masasındaki o buton alay konusu oldu

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 08:11 | Son Güncelleme:

    Obama'nın yaklaşık 2 milyon fotoğrafını çeken eski Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza, Oval Ofis’teki masada bulunan kırmızı butonun görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.

    Obama'nın fotoğrafçısı Pete Souza'nın paylaştığı fotoğrafta küçük kırmızı bir butonun yer aldığı ahşap bir panel görünüyor. Panelin üst kısmındaysa ‘zor şeylerin çözümü kolay değil' anlamına gelen ‘Hard things are hard' yazılı bir levha dikkat çekiyor.

    Souza, paylaştığı fotoğrafın altında yazdığı yorumda, neyse ki kırmızı düğmenin bir nükleer savaşın başlangıcına yol açmayacağını, sadece kahyayı odaya çağırmak için kullanıldığını belirtti.

    NÜKLEER DÜĞME POLEMİĞİ

    Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl mesajındaki "Nükleer düğme masamda" çıkışına ''Benimki daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca çalışıyor'' karşılığını vermişti.

    Etiketler: buton
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