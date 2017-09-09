Trump'ın malikanesi de boşaltıldı

ABD’nin Florida eyaletinde beklenen Irma Kasırgası nedeniyle tahliye edilen yaklaşık bir buçuk milyon kişinin güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştıkları belirtiliyor.

ABD'nin Florida eyaletinde beklenen Irma Kasırgası ülke genelinde endişeye neden oluyor. Kasırgadan kaçan Amerikalılar otoyollarda uzun kuyruklar oluştururken binlerce kişi güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Yol üzerlerinde bazı benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken bazı istasyonların da kapalı olduğu ve benzin sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Kendilerini güvende hissedenler ise marketlere akın ederek yiyecek ve içecek stoklamaya çalışıyor. Irma Kasırgası nedeniyle Karayipler'de 21 kişinin öldüğü belirtildi.

Florida Valisi Rick Scott yaptığı açıklamada, "Tahliye bölgelerini terk etmeyenlere seslenerek, şu an da güvenli bölgelere gitmek zorundayız. Devletin hiç görmediği bir felaket fırtınasıyla karşı karşıyayız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşmasında Irma'nın kesinlikle tarihi yıkıcı kasırga olduğunu söyledi. Trump, halkın hükümet görevlilerinin ve kolluk kuvvetlerinin tavsiyelerine kulak vermeleri çağrısında bulundu.

Trump'ın Palm Beach'te sahil kenarındaki Mar-a-Lago adlı büyük malikanesi de boşaltıldı. ABD'de yüz yılın en güçlü kasırgası olan Irma'nın pazar günü sabah saatlerinde Florida'yı vurması, rüzgar ve su taşkınlarına neden olması bekleniyor.