MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Trump'ın konuşmasını yayınladılar: ‘Yerel süt insanlar için çalışmayacak kötü insanlar’

    Trump'ın konuşmasını yayınladılar: ‘Yerel süt insanlar için çalışmayacak kötü insanlar’

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 20:51Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 20:54

    ABD Başkanı ABD Başkanı Donald Trump’ın kullandığı ‘yerel süt insanlar’ gafı Amerikan kamuoyunda ve sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

    The Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump ve Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull arasında geçen telefon konuşmasını yayınladı. Trump, konuşmasında, ‘yerel süt insanlar' ifadesini kullandı. Trump'ın yeni gafı, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

    Trump, Avustralyalı muhatabıyla telefon görüşmesinde sığınmacılar sorununa değindi ve onları ABD'de ‘ağırlamaktan nefret ettiğini' söyledi. Başkan ayrıca sığınmacılar için "yerel süt insanlar için çalışmayacak kötü insanlar" dedi.

    Sosyal medya kullanıcıları, ABD liderinin ne demek istediğini anlamadı. Trump'ın yeni gafı, daha önce Twitter'de kullandığı ‘covfefe' kelimesiyle karşılaştırılıyor.

    Kullanıcılardan biri, "İki saniyeliğine Twitter'den ayrıldım, lanet olsun, yerel süt insanlar da neyin nesi?" diye yazdı.

    ABD liderinin yeni gafı internette bir dizi espri doğurdu.

    ​Tweetlerden birinde, "Yerel süt insanların yerel kurabiye insanlar ile birleşeceği dünyayı hayal ediyorum" dendi.

    Etiketler: Donald Trump , ABD , yerel süt insanlar
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri