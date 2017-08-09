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    Trump’ın kanalını gelini yönetecek

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 00:03Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 00:03

    AMERİKAN ana akım medyası ile sorunlar yaşayan ABD Başkanı Donald Trump kendi medyasını kurmak için kolları sıvadı.

    Başkan’ın oğlu Eric Trump’ın eşi Lara Trump, “Real News” (Hakiki Haberler) online kanalını Facebook’tan yayına geçirdi. Trump sık sık CNN, New York Times gibi yayınların oluşturduğu ana akım medyayı “fake news” olarak nitelediği “yalan haber” üretmekle suçluyordu. Bu yüzden “Real News” adı anlamlı bulundu. Öte yandan SSRS adlı kamuoyu araştıma şirketinin verilerine göre halkın sadece yüzde 24’ü Beyaz Saray kaynaklı haberlerin doğru olduğuna inanıyor. Yüzde 30’u ise hiç inanmıyor. ABD’de Başkan Trump’a destek yüzde 38 seviyesinde.

    Etiketler: Donald Trump , Lara Trump , gazetehaberleri
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