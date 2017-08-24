Trump'ın istediği papaza 'darbe'den tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nce İzmir Başsavcılığı’na Papaz Brunson’ın faaliyetleri ve FETÖ irtibatları konusunda tanıklar ve gizli tanıkların ifadelerinin yer aldığı rapor iletildi. Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilerek sorgulandı. Gizlilik içinde yürütülen süreçte Brunson’ın avukatı Tuğba Aydın da yanında bulundu.



Savcılık sorgusunun ardından İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkartılan Brunson, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, TBMM’yi ortadan kaldırmaya, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’ten tutuklandı. Brunson suçlamaları reddetti ve “ Hiçbir İslami hareketi asla desteklemem. Tanıdığım hiçbir FETÖ’cü yoaktur” dedi.