MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Trump'ın iadesini istediği papaza casusluk ve darbe tutuklaması

    Trump'ın iadesini istediği papaza casusluk ve darbe tutuklaması

    Toygun Atilla/İSTANBUL
    24 Ağustos 2017 - 15:46Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 15:48

    FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile halen tutuklu bulunan Papaz Andrew Craig Brunson, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs " suçlamaları ile tekrar tutuklandı.

    ABD Başkanı Trump, daha önce Türkiye'den papaz Brunson'un iadesini istemişti.

     

    Etiketler: papaz , Andrew Craig Brunson , FETÖ
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri