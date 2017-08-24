Trump'ın iadesini istediği papaza casusluk ve darbe tutuklaması

FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile halen tutuklu bulunan Papaz Andrew Craig Brunson, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs " suçlamaları ile tekrar tutuklandı.

ABD Başkanı Trump, daha önce Türkiye'den papaz Brunson'un iadesini istemişti.