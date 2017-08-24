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Trump'ın iadesini istediği papaza casusluk ve darbe tutuklaması
Toygun Atilla/İSTANBUL
24 Ağustos 2017 - 15:46Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 15:48
FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile halen tutuklu bulunan Papaz Andrew Craig Brunson, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs " suçlamaları ile tekrar tutuklandı.
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