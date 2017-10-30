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    Trump'ın eski sağ kolu saçmaladı: "ABD için en tehlikeli Türkiye"

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 09:18 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sağ kolu' olarak nitelendirilen eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon, Türkiye’nin ABD için en büyük tehlike olduğunu iddia etti. 'Uçuk politikaları' nedeniyle kenara itilen ve daha sonra Beyaz Saray'daki görevini bırakan Bannon, Türkiye’nin komşusu İran’dan bile daha tehlikeli olduğunu öne sürdü.  

    Al Awsat’tan Daphne Barak’a konuşan Bannon, Kuzey Kore’nin yanı sıra insanların dikkat etmeleri gereken en az iki tehlikeli durumun daha bulunduğu söyledi.

    “Türkiye bizim (ABD) için en büyük tehlike!” ifadelerini kullanan Bannon, “(Komşusu) İran’ın yakınında bile değil… ” diye konuştu. Bannon, Türkiye konusunun üzerinde şiddetle duracağı bir başlık olduğunu da sözlerine ekledi.

    "KATAR, KUZEY KORE KADAR TEHLİKELİ"

    Bir sonraki ‘küresel savaşın’ da Katar’a karşı olduğunu kaydeden Bannon, “Katar’a yönelik Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından atılan adımlar konusunda Donald Trump’ı takdir ediyorum. Boykot, onun Suudi Arabistan ziyaretinden kısa bir süre sonra oluverdi” dedi. Bannon, Katar’ın ‘Kuzey Kore’ kadar tehlikeli olduğunu savundu.

    Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasında önemli payı olduğu düşünülen ve aşırı sağcıların ana haber kaynaklarından biri olarak görülen Breitbart haber sitesinin editörlüğünü de yapan Bannon, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak ABD Başkanı’nın tutumunu eleştirmişti.

    Trump’ın kendisini görevden almaya hazırlandığı iddialarının ardından Bannon, ağustos ayında görevi bırakmıştı.

     

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    Etiketler: Steve Bannon
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