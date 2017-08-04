Trump'ın eski karısı Türkiye hayranı çıktı

Amerika'nın Sesi'ne konuşan Maples, en büyük üzüntüsünün Türkiye’ye henüz gidememiş olması olduğunu söyleyen Maples, modellik kariyerine bir Türk malı naylon çorap markasının reklamıyla başladığını belirtti.

Maples’in Türkiye sevgisi, Jean Paul Ataker modaevinin sahipleri Şırnaklı modacı kardeşler Numan ve Kerime Ataker’le arkadaş olmasından geliyor:

“Beni buraya John Paul (Numan) Ataker’in ablası Kerime davet etti, dünyada gördüğüm en güzel kumaşları yapıyorlar ve ben de bu gece onun tasarımlarından birini giyiyorum. En kısa zamanda onlarla birlikte Türkiye’yi ziyaret etmek istiyorum. Türkiye masal gibi bir ülke ve ben hayatım boyunca hep ziyaret etmek istedim. Türkler de harika insanlar. Burada da birçok başarılı Türk yaşıyor. Böyle davetler sayesinde de ben Türk arkadaşlarıma yenilerini ekliyorum.”

ABD’nin güney eyaletlerinden Georgia’da doğan Maples, 1984 yılında katıldığı güzellik yarışmasında eyaletinden ikinci güzel seçilmiş, 1985 yılında da ünlü bir güneş yağı markasının güzeli olmuştu.