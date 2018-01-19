Trump'ın danışmanı Macaristan'da aranıyor!

Trump'ın eski terörle mücadele danışmanı Gorka hakkındaki yakalama kararının Trump başkan seçilmeden iki ay önce, Eylül 2016'da çıkarıldığı bildirildi.

Yakalama kararının sebebinin ateşli silahlar ve cephaneliğin kötüye kullanımı nedeniyle çıkarıldığı ifade edildi. Gorka'nın silah ve cephaneliğe yönelik büyük bir ilgisinin olduğu biliniyiyor.

Gorka, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin göreve başlamasının ardından görevden ayrılmak zorunda bırakılmıştı.

Gorka hakkındaki yakalama kararını ilk ortaya çıkaran Macar internet sitesi 444, yakalama kararına neden olan olayın 2009 yılında gerçekleştiğini öne sürdü.

İngiltere'de yaşayan Macar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gorka, kariyerinin önemli kısmını Macaristan Savunma Bakanlığı'nın terörle mücadele departmanında çalışarak geçirmişti. Gorka, ABD ve Macaristan'daki aşırı sağcı gruplara yönelik iyi ilişkileriyle tanınıyor.