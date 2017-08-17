Trump'ın danışmanı Bannon: Soytarılar!

Steve Bannon, Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasında önemli payı olduğu düşünülen ve aşırı sağcıların ana haber kaynaklarından biri olarak görülen Breitbart haber sitesinin editörlüğünü yapmıştı.

Bannon beyazların üstünlüğünü savunanlara yönelik sert eleştirilerini ise The American Prospect dergisine verdiği röportajda dile getirdi.

ABD'nin Paris İklim Sözleşmesi'nden çekilmesinde rol oynadığı bilinen Bannon, 'ekonomik milliyetçiliği' savunuyor.

Röportajı sırasında ekonomik milliyetçilik ile beyazların üstünlüğünü savunanlar arasında bir bağ olup olmadığının sorulması üzerine, "Etnik milliyeçilik, zavallılar" diyen Bannon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar uç noktadaki görüşler. Bence basın bunlara fazla yer veriyor, bunları ezmeye çalışmalıyız, daha fazla ezmeye çalışmalıyız." Bannon röportajında "Bunlar bir grup soytarı" ifadelerini de kullandı. Irkçıların gösterisi öncesi ırkçılık karşıtları bir protesto gerçekleştirdi, iki grup birbiriyle ve polisle çatıştı

BANNON'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Steve Bannon, daha önce Amerikan New York Times gazetesine verdiği bir röportajda da etnik milliyetçiliği desteklemediğini söylemiş ve milliyetçilikteki amacının küreselleşmenin olumsuz etkilerini frenlemek olduğunu belirtmişti.

Ancak Bannon'ın Beyaz Saray'daki geleceği soru işaretleriyle dolu, çünkü Donald Trump başdanışmanına güvenip güvenmediği konusundaki soruları yanıtsız bırakıyor.

ABD Başkanı Trump Donald Trump hafta içinde bir basın toplantısında Bannon'ın geleceği ile ilgili bir soruyu "Göreceğiz" şeklinde yanıtlamıştı.

Trump, Charlottesville'deki protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 'her iki tarafın da sorumlu olduğunu' söylemesi üzerine eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Öte yandan dünyanın en değerli şirketi olan teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, Trump'ın protestolar karşısındaki tutumunu eleştiren iş insanlarına katılarak, 'beyazların üstünlüğünü savunanlarla onlara karşı çıkanlar arasında ahlaki eşitlik olduğuna inanmadığını' söyledi.