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    Trump'ın damadına Mısır'da şok!

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 12:34Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 12:37

    Mısır Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'ın Kahire'de gerçekleşecek görüşmesini iptal etti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner Ortadoğu gezisinin son durağında büyük şok yaşadı. Mısır Dışişişleri Bakanlığı, İsrail- Filistin sorununun çözümü için temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye giden Kushner'in görüşmesinin iptal edildiği duyurdu.

    Dün ABD, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır'a yapılan yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. Mısır yönetimi ise, ABD'nin yardımları askıya alma kararının ikili ilişkilere negatif etkisi olacağını söylemişti.

     

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    Etiketler: Trump , Jared Kuschner , Mısır
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