Trump'ın damadına Mısır'da şok!

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner Ortadoğu gezisinin son durağında büyük şok yaşadı. Mısır Dışişişleri Bakanlığı, İsrail- Filistin sorununun çözümü için temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye giden Kushner'in görüşmesinin iptal edildiği duyurdu.

Dün ABD, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır'a yapılan yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. Mısır yönetimi ise, ABD'nin yardımları askıya alma kararının ikili ilişkilere negatif etkisi olacağını söylemişti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

