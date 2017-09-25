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    Hürriyet >Dünya>Trump'ın damadı kişisel e-posta'sını resmi yazışmalarda kullandı

    Trump'ın damadı kişisel e-posta'sını resmi yazışmalarda kullandı

    BBC Türkçe
    25.09.2017 - 13:16 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 13:16

    ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın avukatı Abbe Lowell, müvekkilinin Beyaz Saray'ın resmi işleri için kişisel e-posta hesabını kullandığını doğruladı. Trump seçim kampanyasında rakibi Hillary Clinton'un bu nedenle hapse atılması gerektiğini savunmuştu.

    Politico sitesinin haberine göre Kushner ile Beyaz Saray çalışanları arasında medya ve etkinlik planlama gibi konularda düzinelerce e-posta paylaşıldı.
    Avukat Abbe Lowell ise yaptığı açıklamada "Kushner Beyaz Saray işleri için Beyaz Saray e-posta hesabını kullanıyor. Ocak ve Ağustos ayları arasında 100 kadar yazışma Kushner'ın kişisel hesabı ve Beyaz Saray'daki iş arkadaşları arasında paylaşıldı. Bunlar genellikle ona yönlendirilmiş haberler ve siyasi yorumlardı. Bu da birilerinin Kushner'ın Beyaz Saray'daki hesabındansa onun kişisel hesabına göndermesiyle gerçekleşti" dedi.

    ABD'de federal yasalar, Başkan ve diğer hükümet faaliyetleriyle ilgili kayıtların korunması için özel düzenleme getiriyor. Başkan Trump seçim kampanyası sırasında rakibi Hillary Clinton'u ABD Dışişleri Bakanı'yken kişisel e-posta hesabını kullandığı için eleştirnişti. Trump, Clinton'un gizli devlet belgelerini tehlikeye attığı için hapse atılması gerektiğini savunuyordu. Bu konuda açılan soruşturmada ise Clinton'a herhangi bir resmi suçlama getirilmemişti.

    Etiketler: ABD , ABD Başkanı Donald Trump , trump , Jared Kuschner
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