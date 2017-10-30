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    Trump'ın damadı gizlice Suudi Arabistan'a gitti... 'Beyaz Saray açıklamıyor'

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 11:23 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kuschner'in son günlerde Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Beyaz Saray ise cumartesi günü ortaya çıkan gizli ziyaret hakkında açıklama taleplerini reddetti. Kuschner'in Orta Doğu'daki kriz için gizli diplomasi çalışmaları yapması ise uluslarası basında büyük bir merak uyandırıyor.

    Saygın haber sitesi Politico tarafından kamuoyuna duyurulan ziyaretin içeri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 

    İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise görüşmenin amacının İsrail-Filistin meselesine ilişkin barış temasları olduğu belirtildi.  Trump'ın İsrail-Filistin krizindeki temsilcisi Jason Greenblatt'ın da Kushner'in yanında yer aldığı Greenblatt'ın Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yetkililerle konuştuğu ifade edildi.

    İddialar arasında Kushner'in İsrail-Filistin krizinde önemli etki sahibi olan Mısır gibi ülkeleri Suudi Arabistan üzerinden etkilemeye çalıştığı da yer alıyor. 

    Kushner, bu yıl üçüncü kez Suudi Arabistan'a giderken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman arasında iyi bir dostluk kurulduğu ifade ediliyor.

    Kushner, ABD ile Suudi Arabistan arasında 110 milyar dolar değerinde silah anlaşması imzalanmasında önemli bir rol oynamıştı. 

     

    Etiketler: Jared Kuschner , damat
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