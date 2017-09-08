Trump’ın büyük oğlu 5 saat ifade verdi

Trump Jr, 5 saatten uzun süren oturumda, geçen yıl Rus bir avukatla Hillary Clinton’ın sağlık durumu, karakteri ve niteliklerini öğrenmek için görüştüğünü, Rusya ile Clinton’un seçim kampanyasına zarar vermek için iş birliği yapmadığını belirtti. New York’taki Trump Tower’da Haziran 2016’da yaptığı görüşmeyi anlatan Trump Jr, toplantıyı ayarlayan Rob Goldstone’a gönderdiği elektronik postada, “Bunu sevdim” yazmasını, “kibarlık” olarak açıkladı. Başkanın büyük oğlu, “O sadece Rob’un jestini takdir ettiğimi söylemenin samimi bir şekliydi” dedi.

TWITTER DA RAPOR VERECEK

Donald Trump Jr. ayrıca söz konusu görüşmeden babasını haberdar etmediğini savundu. Trump Jr, oturumun ardından yaptığı basın açıklamasında, komite üyelerinin tüm sorularını cevapladığını belirterek, “Umarım bu mülakat tatmin edici olmuştur” ifadesini kullandı. Öte yandan Senato İstihbarat Komitesi Üyesi Demokrat Partili Senatör Mark Warner, Facebook’un yaptığı gibi, Twitter’ın da kendilerine Rusya’nın ABD’de düzenlenen başkanlık seçimlerinde ve öncesindeki etkinlikleri hakkında rapor vereceğini söyledi.