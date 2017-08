Trump'ın bir tweet'i Amazon’a 6 milyar dolara mal oldu

Ülkenin büyük çoğunluğu uykudayken Donald Trump, Amazon’a 6 milyar dolarlık darbe vurdu.

Amerika saatiyle 06:12’de bir tweet atan Trump, Amazon’un vergisini ödeyen esnafa büyük zararlar verdiğini, bunun da iş kayıplarına neden olduğunu yazdı.

Bu mesaj Amazon hisselerinin aniden sert bir düşüşe geçmesine neden oldu ve birkaç dakika içerisinde firmanın piyasa sermayesinde 6 milyar dolar civarında bir düşüş yaşandı.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost!