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    Trump’ın asistanında Rusya bağlantısı

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 23:21Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 23:21

    ABD Kongresi’nin Rusya’nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğine dair soruşturmasıyla ilgili CNN’e konuşan kaynaklar, Trump’ın yardımcılarından Rick Dearborn’un, seçim kampanyası yetkililerine e-posta atarak, Trump’ın ekibi ile Rusya lideri Putin arasında bağlantı kurmaya çalışan birinin mesajını ilettiğini bildirdi.

    Şahsın kimliği ve amacının ne olduğu bilinmiyor.

    Etiketler: ABD , Rusya , gazetehaberleri
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