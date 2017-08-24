Trump’ın asistanında Rusya bağlantısı

24 Ağustos 2017 - 23:21Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 23:21
ABD Kongresi’nin Rusya’nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğine dair soruşturmasıyla ilgili CNN’e konuşan kaynaklar, Trump’ın yardımcılarından Rick Dearborn’un, seçim kampanyası yetkililerine e-posta atarak, Trump’ın ekibi ile Rusya lideri Putin arasında bağlantı kurmaya çalışan birinin mesajını ilettiğini bildirdi.
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