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    Trump'ın akıl sağlığı testinin sonucu belli oldu!

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 09:07 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevindeki birinci yılının dolmasının ardından sağlık taramasından geçirildi. Trump'ın doktorları sağlık muayenesi sonrasında başkanın tek sorununun fazla kiloları olduğunu söyledi.

    Beyaz Saray doktorları, son dönemde dünyada gündem olan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

    ABD basınında Trump'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı şeklinde haberler son dönemde sıklaşmıştı. Trump hakkında son döneme damgasını vuran gazeteci Michael Wolff'un Ateş ve Öfke isimli kitabında Trump'ın çocuksu ve değişken olarak tasvir edilmesi de tartışmaları alevlendirmişti. 

    Kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilen ABD Başkanı'nın tamamen sağlıklı olduğu, sadece fazla kilolarından dolayı karbonhidratı kesmesi ve günlük egzersiz yapmasının tavsiye edildiği belirtildi. 

    Trump'ın, Dr. Ronny Jackson'dan kendisine mental test yapılmasını istediği ve Alzheimer ile bunama belirtilerinin arandığı 30 soruluk bir teste sokulduğu ifade edildi. Trump'ın testi 30'da 30 yaparak tamamladığı doktoru tarafından açıklandı.

     

    Etiketler: son dakika , abd başkanı donald trump , donald trump , seçimler , seçimleri
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