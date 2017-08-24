Trump’ı mini etekli fotoyla ikna ettiler

ABD basınına yansıyan haberlerde, Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert R. McMaster’ın, Trump’a yukarıdaki siyah-beyaz fotoğrafı sunduğu aktarıldı. McMaster’ın Trump’ı ikna edebilmek için, “Afganistan yine yüzü Batı’ya dönük bir ülke olabilir” dediği kaydedildi. ABD’nin Afganistan’daki 16 yıllık mevcudiyetine devam edebilmesi konusunda Trump’ı ikna etmesi için birçok ABD’li general ve danışman McMaster’a baskı yapıyordu. Trump’ın danışmanlarından bilgi alırken, tablolar ve fotoğraflar eşliğinde görsel sunumları tercih ettiği biliniyor.

Kararını değiştirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Virginia’daki Fort Myer Askeri Üssü’nde yaptığı konuşmada ABD’nin Afganistan’dan hızlı bir şekilde çekilmesinin “öngörülebilir ve kabul edilemez” sonuçlarını önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini açıklamıştı. Konuşmasında birlik sayısı veya askeri faaliyet planı hakkında detay vermeyen Trump, Afganistan’da sahadaki duruma göre hareket edeceklerini aktarmıştı. Trump, “Afganlar, kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek. Onların başarılı olmasını istiyoruz” ifadesini kullanmıştı. Aynı konuşmada Trump, “İçgüdülerim geri çekilmek yönündeydi ve aslında içgüdülerimi dinlemeyi severim. Ancak Oval Ofis’teki masada oturduğunuzda kararlar farklı olur” ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı, önceleri Twitter hesabında Afganistan’ın “ümitsiz vaka” olduğu yorumunda bulunmuş ve eski Başkan Barack Obama’nın bu ülkeye ilave asker gönderme kararını eleştirmişti.