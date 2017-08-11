Trump’ı çıldırtan Kim: Kaprisli, dengesiz, tehlikeli

"ZEKİ, pragmatik ve kararlı. Ama aynı zamanda kaprisli, dengesiz ve kolayca öldürmeye hazır.” Son dönemde ABD’yi füze saldırısı yapmakla tehdit eden Kuzey Kore’nin 33 yaşındaki lideri Kim Jong-un’u, Güney Koreli uzmanlar işte böyle tanımlıyor.

Bugünlerde ABD’ye yaptığı tehditlerle dünya gündemine oturan Kim Jong-un’un hayatını uluslararası medya didik didik ediyor. O, birçoklarına göre “tehlikeli bir deli.” Kuzey Kore medyası içinse “dahilerin dahisi.” Peki bütün dünyanın konuştuğu Kim Jong-Un kim?

Kim, babası Kim Jong-il’in yerine geçmesi muhtemel üç oğlundan en küçüğüydü. Kim Jong-il’in üç karısı ve altı çocuğu vardı. Birinci karısından bir oğlu oldu, ancak bir süre sonra ilk eşi gözden düştü ve ölene kadar Moskova’da sürgünde yaşadı. İkinci karısında iki kızı oldu. Üçüncü eşi ve aynı zamanda Kim Jong-un’un annesi olan karısıysa Japonya doğumlu Koreli bir şarkıcı ve dansçıydı.

8’İNDE GENERAL ÜNİFORMASI

Kim ailesine hizmet veren eski suşi aşçısı Kenji Fujimoto’ya göre Kim Jong-il, en küçük oğlu olan Kim Jong-un’a tapardı ve onda güçlü liderlik özellikleri olduğunu düşünürdü. 1998’de ABD’ye kaçan teyzesi Ko Yong-suk’a göre de sekizinci doğumgününde Kim Jong-un’a hediye olarak bir general üniforması verilmişti ve o günden sonra Kuzey Koreli generaller, saygılarını göstermek için Kim Jong-un’un önünde eğilmeye başlamışlardı.

BOND FİLMLERİNE DÜŞKÜN

1996’yla 2000 yılları arasında “Kuzey Koreli bir diplomatın oğlu” olarak İsviçre’de okula gitti. Sınıf arkadaşı Joao Micaelo, Kim’in okuldayken James Bond filmlerine, video oyunlarına ve basketbol oynamaya düşkün olduğunu söylüyor. Ancak giydiği pahalı ayakkabılar ve sahip olduğu Play Station setinin yanısıra özel aşçısı, özel şoförü ve özel hocası olması nedeniyle okulda dikkat çektiğini anlatıyor.

YAKINLARINI ÖLDÜRTTÜ

2011’de 26 yaşında iktidara geldiğinde, bazı siyasi analistler iktidarının çok uzun ömürlü olmayacağını söylüyordu. Ancak Kim, altı yıldır oturduğu koltuğu daha da sağlamlaştırdı. Güney Kore istihbaratına göre Kim, kendisine akıl hocalığı yapan eniştesi Jang Song-thaek’i bir Politbüro toplantısı sırasında yüzlerce parti delegesinin önünde tutuklattı. Enişteyi kendisi odaya girdiğinde onu “gönülsüzce alkışlamakla” suçlayan Kim’in iktidarı boyunca eniştesi Jang ve üvey kardeşi Kim Jong-nam’ın da aralarında bulunduğu onlarca üst düzey kişiyi öldürttüğü öne sürülüyor. Kim Jong-un’un bugüne dek bu şekilde 140 üst düzey devlet görevlisine ölüm emri verdiği iddia ediliyor.

HİÇ YURTDIŞI GEZİSİ YAPMADI

- Uluslararası arenada “Her an her şeyi yapabilir” diye bakılan Kim’in siyasi hareketleri gibi hayatına ilişkin birçok detay da belirsizliğini koruyor.

- İktidara geldiğinden beri bir kez bile başka bir ülkeyi ziyaret etmedi, başka bir ülkenin devlet başkanını da ağırlamadı. Kuzey Kore’nin dışından sadece birkaç kişinin kendisini görmesine izin verildi, bunların arasında ülkeye olan sempatisiyle tanınan ve 2013-2014’te iki kez ziyaret eden Amerikalı eski basketbolcu Dennis Rodman, bir Japon suşi aşçısı ile Küba ve Çin’in başkan yardımcıları bulunuyor.

- Kim, 2012’de eski şarkıcı ve Kuzey Kore’de moda ikonu olan Ri Sol-ju ile evlendiğini duyurdu. Dennis Rodman, Kuzey Kore’yi ziyareti sırasında Kim ile Ri’nin kızlarını kucağına almasına izin verildiğini anlattı, bu şekilde dünya, Kim’in bir çocuğu olduğunu öğrendi. Güney Koreli yetkililerse Kim’in geçen yıl ikinci çocuğunun dünyaya geldiği görüşünde.