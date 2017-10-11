Trump'a şok teklif! "Gel IQ'nu ölçelim"

Kendisini ‘yüksek IQ'lu kişilerin topluluğu' olarak tanımlayan Mensa, hem Trump'a hem de Tillerson'a IQ testi uygulamayı teklif etti.

Sputnik'in aktardığına göre grubun iletişim direktörü Charles Brown, The Hill'e yaptığı açıklamada, "Amerikan Mensa, Başkan Trump ve Bakan Tillerson'a testi uygulamaktan memnuniyet duyar" ifadelerini kullandı.

Mensa'nın bu teklifine Trump ve Tillerson'dan bir yanıt gelmedi.

Öte yandan Mensa, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın Tillerson'a IQ testi teklif ettiğini aktaran bir haberi paylaşarak, "IQ'yu ölçmesiyle bilinen bir örgüt olsaydı…" diye yazdı.

Trump, Tillerson'ın kendisi için ‘moron' dediğine dair iddiaların ‘yalan haber' olduğunu söyleyerek, "Eğer bunu yaptıysa, sanırım IQ testlerini karşılaştırmamız gerekecek. Ve size kimin kazanacağını söyleyebilirim" demişti.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ: BAŞKAN SADECE BİR ŞAKA YAPTI

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın IQ seviyesiyle ilgili açıklamasını, "Başkan, Dışişleri Bakanının oldukça zeki olmadığını asla ima etmedi. Başkan sadece bir şaka yaptı, bundan fazlası değil"" sözleriyle savundu.

Israrlı sorulara aynı şekilde "sadece şakaydı" diye cevap veren Sanders, "Başkan'ın Dışişleri Bakanı Tillerson'a güveni yüzde 100'dür" dedi.