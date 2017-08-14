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    Trump'a şok tehdit! 'Beyaz Saray'ı alırız'

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 14:56Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 15:00

    ABD'nin Venezuela'da yaşanan siyasi krize 'askeri müdahale' seçeneğini açık tutmasına Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'dan çok sert bir yanıt geldi. Guerra, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına karşılık, "Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız" yanıtını verdi.

    Venezuela basınına konuşan Guerra, ABD'nin Venezuela'ya asker yollaması durumunda tüfeklerle Beyaz Saray'ı ele geçireceklerini söyledi. Trump'a seslenen oğul Maduro, "Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız" ifadelerini kullandı.

    Trumpa şok tehdit Beyaz Sarayı alırız

    Donald Trump geçtiğimiz günlerde, siyasi belirsizliğin hakim olduğu Venezuela'ya askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Trump, "Venezuela çok uzak değil ve insan acı çekiyorlar, ölüyorlar. Venezuela için birçok seçeneğimiz var ve askeri seçenekler de bunun içerisinde." ifadelerini kullanmıştı.

     

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    Etiketler: ABD , Venezuela , TRUMP
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