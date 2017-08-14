Trump'a şok tehdit! 'Beyaz Saray'ı alırız'

Venezuela basınına konuşan Guerra, ABD'nin Venezuela'ya asker yollaması durumunda tüfeklerle Beyaz Saray'ı ele geçireceklerini söyledi. Trump'a seslenen oğul Maduro, "Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız" ifadelerini kullandı.

Donald Trump geçtiğimiz günlerde, siyasi belirsizliğin hakim olduğu Venezuela'ya askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Trump, "Venezuela çok uzak değil ve insan acı çekiyorlar, ölüyorlar. Venezuela için birçok seçeneğimiz var ve askeri seçenekler de bunun içerisinde." ifadelerini kullanmıştı.

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