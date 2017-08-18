Trump’a protesto: ‘Irkçılık aptallıktır’

ANTİ-Faşişt Eylem (AFA) adlı sivil toplum hareketi tarafından düzenlenen gösteride katılımcılar, Spui meydanında toplandı. ABD başta olmak üzere dünya genelindeki tüm ırkçı olayları kınayan göstericiler, “Irkçılık aptallık”, “Amsterdam’dan Charlottesville’ye, faşizme karşı mücadele et”, “Filistin’den Meksika’ya bütün duvarlar kalkmalı” yazılı dövizler taşırdı ve “Onların mücadelesi bizim mücadelemiz, anti faşist dayanışması dünya çapında” yazılı pankart açtı. Gösteride yapılan açıklamada, Trump ve Hollandalı siyasetçiler ırkçılara destek vermekle suçlandı.





KONSOLOSLUĞUN ÖNÜNE GELDİLER

Amsterdam sokaklarında polis eşliğinde yürüyüş yapan katılımcılar, çok sayıda polisin koruduğu ABD Konsolosluğu önünde “Trump’a, Klu Klux Klan’a ve ırkçılığa hayır” sloganları attı. Gösteri, ırkçı saldırı sonucunda hayatını kaybeden bir kişiyi simgeleyen anıtın önünde sona erdi.

Charlottesville kentindeki ırkçıların gösterisini protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda Heather Heyer adlı bir kadın yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.