MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Trump’a protesto: ‘Irkçılık aptallıktır’

    Trump’a protesto: ‘Irkçılık aptallıktır’

    AA
    18 Ağustos 2017 - 09:50Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 09:50

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Charlottesville kentinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamaları, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da protesto edildi.

    ANTİ-Faşişt Eylem (AFA) adlı sivil toplum hareketi tarafından düzenlenen gösteride katılımcılar, Spui meydanında toplandı. ABD başta olmak üzere dünya genelindeki tüm ırkçı olayları kınayan göstericiler, “Irkçılık aptallık”, “Amsterdam’dan Charlottesville’ye, faşizme karşı mücadele et”, “Filistin’den Meksika’ya bütün duvarlar kalkmalı” yazılı dövizler taşırdı ve “Onların mücadelesi bizim mücadelemiz, anti faşist dayanışması dünya çapında” yazılı pankart açtı. Gösteride yapılan açıklamada, Trump ve Hollandalı siyasetçiler ırkçılara destek vermekle suçlandı.

    Trump’a protesto: ‘Irkçılık aptallıktır’

    KONSOLOSLUĞUN ÖNÜNE GELDİLER
    Amsterdam sokaklarında polis eşliğinde yürüyüş yapan katılımcılar, çok sayıda polisin koruduğu ABD Konsolosluğu önünde “Trump’a, Klu Klux Klan’a ve ırkçılığa hayır” sloganları attı. Gösteri, ırkçı saldırı sonucunda hayatını kaybeden bir kişiyi simgeleyen anıtın önünde sona erdi.
    Charlottesville kentindeki ırkçıların gösterisini protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda Heather Heyer adlı bir kadın yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

    Etiketler: Donald Trump , Amsterdam , protesto
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri