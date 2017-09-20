Trump’a o üç ülkeden tepki

- “Mecbur bırakılırsak Kuzey Kore’yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz” diyen Trump’a Pyongyang’ın yanıtı şöyle oldu: “Provokasyona dair en ufak bir işarette, düşman üslerini yok etmeye hazırız.”

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ülkesi için ‘yozlaşmış diktatörlük’ diyen Trump’a dünkü BM Genel Kurulu konuşmasında çok sert yüklendi. ABD liderinin konuşması için “BM’de alışık olunmayan küstah, absürt ve nefret söylemi” ifadesini kullanan Ruhani, Trump’ı kastederek şunları söyledi: “Bu anlaşma dünya siyasetine yeni gelen haydutlar tarafından imha edilirse, çok yazık olacak.” İran lideri, nükleer anlaşmayı ihlâl eden taraf olmayacaklarını da vurguladı.

- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ülkesi için ‘sosyalist diktatörlük’ diyen Trump’ı, “uluslararası siyasetin yeni Hitler’i” olarak nitelendirdi.