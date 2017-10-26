Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Trump'a mektup yolladılar... Türkiye hakkında ağır ifadeler

    Trump'a mektup yolladılar... Türkiye hakkında ağır ifadeler

    Cansu ÇAMLIBEL / WASHINGTON
    26.10.2017 - 15:44 | Son Güncelleme:

    ABD Senatosu’nun ağır toplarından Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi John McCain ile Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez ortak imzayla ABD Başkanı Donald Trump’a bir Türkiye mektubu gönderdi ve vize kararını desteklediklerini söyledi.

    TÜRKİYE ile ABD arasındaki vize krizinin etkileri ABD Kongresi’nde de hissedilmeye başlandı. Kongre’deki derin kutuplaşmaya rağmen son dönemde Cumhuriyetçiler ile Demokratların üzerinde nadiren uzlaştığı konuların başında Türkiye var. ABD Senatosu’nun ağır toplarından Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi John McCain ile Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez ortak imzayla ABD Başkanı Donald Trump’a bir Türkiye mektubu gönderdi.

    Trumpa mektup yolladılar... Türkiye hakkında ağır ifadeler

    Demokrat ve Cumhuriyetçi 12 senatörün daha altına imza koyduğu mektupta ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’de vize hizmetlerini askıya alma kararının desteklendiği vurgulandı. Senatörler Başkan Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konsolosluk çalışanlarının tutuklanması gibi bir davranışın tolere edilmeyeceğine dair net bir mesaj göndermesini talep etti.

    AĞIR İFADELER

    24 Ekim 2017 tarihli mektupta “Size Türkiye’de insan hakları alanında devam eden erozyon ve demokratik değerlerin gerilemesinden duyduğumuz derin kaygıyı dile getirmek için yazıyoruz” ifadesi yer alırken ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan Metin Topuz’un tutuklanması ve aynı yerde görevli Mete Cantürk’ün ifadeye çağrılmasına dikkat çekildi. Türkiye’de OHAL’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve müttefikleri tarafından ifade özgürlükleri gibi temel hakları ve yargı bağımsızlığını bastırmak için kullanıldığı iddia edilen mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında yaşanan koruma krizi de hatırlatıldı. Mektupta şu ifadeye yer verildi:

    “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’deki misyonlarımızda vize hizmetlerini askıya alma kararını destekliyoruz. Ancak bu kararın Türk toplumunda bu hizmetlere ihtiyacı olan kimseler üzerindeki potansiyel etkilerini de hafifletmenizi teşvik ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD’nin bu tür bir davranışı tolere etmeyeceğine ve iki ülke arasındaki herhangi bir işbirliğinin insan hakları ve hukuk üstünlüğü ortak paydasına dayanması gerektiğine dair açık bir mesaj göndermenizi talep ediyoruz.”

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri