Trump'a medeniyet dersleri

100 KAT BİNA MEDENİ YAPMIYOR

“Biz bir medeniyet mücadelesinin içerisindeyiz. Bizim medeniyetimiz var olan bir medeniyettir. Medeniyetimizin inşası değil, ihyası hareketinin içerisindeyiz. Madem ki medeniyetlerin özünü belirleyen inançlardır ki din medeniyetin adeta bir şemsiyesidir. Öyleyse bizim de farkımızı ortaya koymamız şarttır. Medeniyetin şekillenmesinde bilim ve teknik önemli olmakla birlikte, inancı ve sosyal dayanışmayı ihmal ettiğinizde, ortaya çıkan şeyin adı bize göre medeniyet değildir. Fakat bu tuzağın içine biz farklı şekilde düştük. Kırk kat, 100 kat bu tarz binaları yapmak sizi medeni yapmıyor. Ama biz de bu tuzağın içine düştük. Bunu da söyleyeyim.



BUNUN ADI DEMOKRASİ OLAMAZ

Sayın Trump bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir. Bizim anlayışımızda, biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık. Ama şu anda eğer Amerika’da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içine mahkûm edildiyse, Amerika’da bir sıkıntı var demektir. Önce Trump’ın bunu masaya yatırması gerekir. Bizim hedefimizde, insan yaratılmışların en şereflisidir. Görüyorum ki Amerika’da durum böyle değil. Şu andaki gidiş orada sıkıntı yaratır. Eğer Beyaz Saray’ın önünde bir gösteri yapıyorsa, bu kendi inancının karşılığını alma ve demokrasi mücadelesini verme gayretidir. Ne deniyor Amerika’ya. Demokrasinin beşiği. Böyle bir demokrasi olamaz, bunun adı demokrasi olamaz.



Benim 13 korumam hakkında kendi davetine gittiğim bir ülkede, eğer kalkıp da daha Amerika’da tanımadan, bilmeden, gıyaplarında kalkıp gözaltına alma kararı çıkıyorsa kusura bakmasınlar, ben bu ülkeye medeni demem. Bizi davet edeceksin. Yanımda korumalarım. Ben bir ülkenin cumhurbaşkanıyım. Teröristlere orada adeta bizi dövdürmeyle, tehditle karşı karşıya bırakacaksın. Kendi korumalarım bizimle ilgili tedbir alacak. Hele hele iki tanesi orada hiç yok. Eşimin korumaları. Ve bunlarla ilgili savcı gözaltına alma kararı verecek. Böyle adalet olur mu ya? Böyle merhamet olur mu?



İSLAMİ TERÖR DİYORLAR

Amerika’da Sayın Trump bakıyorsunuz Müslümanlar’a terörist ifadesini kullanıyor. Hadi buyur Myanmar’da bazı Budistler terörist olarak Rohinga Müslümanları’nı öldürdüler. Budistlerle ilgili aynı şeyi söyleyebiliyorlar mı? Yok. Niye? E onlar yoga yapıyor. Hristiyan teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı? Yahudi teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı? Varsa yoksa İslami terör diyorlar. DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren ülke biziz. Açık ve net. Tüm uluslararası toplantılarda, İslam ülkeleriyle yaptığımız görüşmelerde DEAŞ’ın İslamla alakası olmadığını söylüyoruz. Ne yazık ki bunları bunlara anlatamıyorsunuz. Ne yazık ki, Müslüman’ı Müslümana bunlar kırdırıyor. Ücretsiz silahlar veriyorlar. Biz savunmak için paramızla silah istiyoruz. Bize silah vermiyorlar. Böyle garip bir dünyanın içerisindeyiz.



Dünyayı insani çizgide tutabilecek yegane güç, İslam medeniyetidir. Bu hakikati ne DEAŞ gibi ne El Kaide gibi ne Boko Haram gibi terör örgütleri ne de kendi toplumlarını inim inim inleten kifayetsiz yöneticilerin zulümleri değiştiremez.”



'MEDENİYETİ KORUMAK DİNİ KORUMAKTIR'

İbn Haldun Üniversitesi ile Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün Al-Furqan İslami Miras Vakfı iş birliğiyle düzenlediği Medeniyetler Şûrası’na İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Bilal Erdoğan ve çok sayıda akademisyen katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘medeniyeti korumak dini korumaktır’ anlamına gelen bir hat tablosu hediye edildi.



