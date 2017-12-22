Trump'a: İşi zıvanasından çıkarmış görünüyor

BÜYÜMEMİZ DÜNYADA REKOR

“SON birkaç yıl içerisinde kaydettiğimiz büyüme, dünya ortalamasının çok üzerinde gerçekleşiyor. Üçüncü çeyrek büyümemiz dünyada bir rekor oldu, yüzde 11.1. Bu, hiçbir ülkede gerçekleşmeyen bir şey. Ülkemizde de son 6 yılda yakalanan en büyük büyüme oranı. Bu büyüme oranının tesadüfi olmadığını da ifade etmek isterim. Bazıları bunu da tabii sulandırmaya çalışıyorlar ama ne yaparsa yapsınlar, bu büyümenin arkasında güçlü bankacılık sistemi var, sağlıklı kamu maliyesi var, dinamik genç nüfus yapısı var, iş yapımına uygun birikim ve kültür var, mali teşvikler var. Yıl sonu büyümenin de yüzde 6.5-7 seviyesinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.



HAVA TRAFİĞİ 40 MİLYONA ÇIKTI

Neden Türkiye en büyük havalimanını yapıyor diye zaman zaman sorular oluyor. Bunun geleceği görmekle ilgili bir şey olduğunu anlatıyoruz. Dünyada havacılığın merkezi Türkiye olacak. 2002 yılında Türkiye’de transit hava trafiği bir milyonun altındaydı şu anda 40 milyona çıktı. Zenginlik dünyada batıdan doğuya doğru hareket edecek.



ABD BAŞKANI TRUMP’A TEPKİ

ABD’nin geçtiğimiz günlerde tek taraflı aldığı Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapan karar, Türkiye’nin öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı’nın liderler zirvesinde bir kez daha reddedildi. Doğu Kudüs, Filistin’in başkenti olarak ilan edilmiştir. BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada, 14 güvenlik konseyi üyesinin yanında ABD yalnız kalmış ve son çare olarak Genel Kurul’da ‘ABD aleyhine oy verecekleri’ tehdit edecekleri noktaya kadar gelmiştir. ‘Eğer Amerika’nın aleyhinde oy verirseniz size mali yardım yapmayız, para vermeyiz, ayağınızı denk alın’ diyecek kadar işi zıvanasından ABD Başkanı çıkarmış görünüyor.



YÖNETİŞİM MUTLAKA DÜZELECEK

Bir kez daha ABD Başkanı şunu anlamalıdır. Ne kadar güçlü olursanız olun her ülke egemendir, kendi bayrağı vardır, bağımsız karar verebilir. Güçlü olmak, haklı olmak anlamına gelmez. Her zaman haklı olan güçlüdür. Adalet de budur. Onun için bu yanlışların mutlaka dünyanın vicdanında düzeleceğini, bugün olmazsa yarın, yakın gelecekte adil olmayan dünyadaki yönetişim şeklinin mutlaka düzeleceğini, bunun da öncülüğünü Türkiye olarak yapmaya gayret edeceğiz.



DEAŞ BİR SONUÇTUR

Küresel terörden herkes şikâyet ediyor. DEAŞ, El-Kaide bir sonuçtur. Asıl bu sonucu doğuran sebepler üzerinde, bugün BM’nin, dünyanın bütün ülkelerinin, daha çok kafa yorması için daha adil bir paylaşım, bölgesel kalkınma farklılıklarının aza indirilmesi... Anlaşmazlık bölgelerinde rekabet içine girerek zemin kazanmak değil, o bölgedeki insanların gözyaşlarının önüne geçerek ancak huzuru, bölgesel, küresel barışı sağlayabiliriz.”