Trump'a büyük şok! Obamacare iptali Senato'dan döndü

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Parti tarafından önerilen değişiklikleri reddetti.

'MCCAIN, TRUMP'I BALTALADI'

Cumhuriyetçi Parti'den üç ismin Obamacare'in lehine oy vermesiyle değişiklik önerileri 51'e 49 oyla Senato'dan döndü. Cumhuriyetçi Parti'den 'Hayır' oyu verenler, kısa süre önce kanser teşhisi konduğu açıklanan Arizona senatörü John McCain ile Maine senatörü Susan Collins ve Alaska senatörü Lisa Murkowsk.

Kararın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "3 Cumhuriyetçi ve 48 Demokrat Amerikan halkını hayal kırıklığına uğrattı. Baştan beri söyledim, önce Obamacare'i geri çekin sonra anlaşın. İzleyin!" ifafelerini kullandı.