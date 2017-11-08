Trump’a birinci yıl hediyesi... Üç yenilgi birden

ABD’de muhalefetteki Demokrat Parti, Virginia ve New Jersey eyaletlerinde yapılan valilik seçimleri ile New York’taki belediye başkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı.

TRUMPİZME GEÇİT YOK

Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi, en önemli yenilgiyi Washington’a komşu Virginia eyaletinde yaşadı. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında gelip giden eyalette zafer Demokratların adayı Ralph Northam’ın oldu. Trump tarzı ayrıştırıcı bir kampanya yürüten Cumhuriyetçi Ed Gillespie, “Trumpizmin sembolü” ilan edilmişti. Şimdi Gillespie’nin yenilgisiyle birlikte Virginia eyaletinin Trump politikalarına dur dediği yorumları yapılıyor. Ancak Trump, Virginia’daki mağlubiyeti üzerine almadı ve Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ed Gillespie çok çalıştı, ancak beni temsil etmedi veya görüşlerimi anlatmadı” ifadesini kullandı. Başkan Trump, ekonomideki olumlu gidişat sayesinde kazanmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Virginia eyaletindeki seçimler 2018 yılında yapılacak Kongre seçimleri için barometre özelliği taşıyor.

ÜST ÜSTE ZAFER

ABD’nin doğusundaki New Jersey eyaletinde de zafer Demokratların oldu. Seçimi ABD’nin eski Almanya Büyükelçisi Phil Murphy kazandı. Murphy’nin kazanması sürpriz olarak değerlendirilmedi. Çünkü Cumhuriyetçilerin adayı vali yardımcısı Kim Guadagno’nun seçim kampanyasının, eyaletin sevilmeyen valisi Chris Christie’nin olumsuz etkisinde kaldığı belirtiliyor. Demokratların kalesi olarak bilinen New York’ta Belediye Başkanı Bill de Blasio ise seçimleri yeniden kazandı.

AMERİKAN DEĞERLERİNİN REFERANDUMU

DEMOKRAT Parti’nin Ulusal Komitesi’nin Başkanı Tom Perez, seçimlerin ‘Amerikan değerlerinin bir referandumu’ olduğunu belirtti. Tom Perez, CNN’e yaptığı açıklamada ise seçmenlerin bu tercihlerle “milyonlarca insanı sağlık hizmetlerinden mahrum bırakan, orta sınıfın zararına olacak şekilde milyonerler ve şirketler için vergi indirimi yapan, dar görüşlülüğü ve bölünmeyi güçlendirmek isteyen Trump-Pence gündemini reddettiğini” belirtti.

BAŞKAN YASAK ŞEHİR’DE

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore ziyaretinin ardından dün Çin’in başkenti Pekin’e geçti. Trump’ın Florida’daki malikanesinde ağırlayarak iyi bir dostluk kurduğu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de konuğunu Yasak Şehir’de ağırladı. Melania ve Donald Trump, medyaya poz verirken Çin lideri Şi de başparmağıyla ‘harika’ işareti yaptı. Trump ise ziyaret sırasında tablet bilgisayarından Şi ve eşi Peng Liyuan’a torunu Arabella Kushner’in Mandarin dilinde söylediği eski bir Çin şiirini dinletti.

ABD’Yİ HAFİFE ALMAYIN

Trump, 12 gün sürecek, 5 ülkeyi kapsayacak Asya turunda Kuzey Kore’ye yönelik ortak bir cephe oluşturmayı hedefliyor. Nitekim Trump, Seul’de yaptığı açıklamada Kuzey Kore’yi uyararak ‘nükleer silahlar sizi daha güvenli kılmayacak, rejiminizi tehlikeye atıyor. Bizi hafife almayın, bizi sınamaya kalkmayın’ uyarısında bulundu.